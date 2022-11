Teleclubitalia.it

... 'L'hanno ammazzato come un cane nel cortile di una scuola della Repubblica Italiana nella tarda mattinata di un anonimo martedì di fine settembre… Cronache dadove sisenza un ...... "L'hanno ammazzato come un cane nel cortile di una scuola della Repubblica Italiana nella tarda mattinata di un anonimo martedì di fine settembre Cronache dadove sisenza un perché e ... Melito, muore mentre gioca alla Play Station: addio ad Alberto Un cugino del docente ucciso ha scritto su Facebook: “L’hanno ammazzato come un cane nel cortile di una scuola della Repubblica Italiana nella tarda mattinata di un anonimo martedì di fine settembre … ...Era in vancanza in Calabria. Lei non è più tornata. "Non l'ho uccisa io. Io ero innamorato di mia moglie e di certo la sua morte ha provocato un immenso dolore nel mio cuore. Attualmente soffro di dep ...