Meghan in crisi per il test di cittadinanza inglese | ‘Neppure Harry sa rispondere’

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 2 novembre 2022)Markle ha fatto irruzione sulle scene inglesi dopo il suo matrimonio con il principe. La sua favola a corte non è durata molto e alla fine la coppia ha deciso di abbandonare i doveri reali per trasferirsi in America. Ma di recente la duchessa di Sussex ha confessato che in un primo tempo si era impegnata molto per ottenere labritannica. Nel corso dell’ultimo episodio del suo podcast Archetypes, infatti, la moglie del principeha raccontato di come ha affrontato lo studio per diventare una cittadina del Regno Unito seguendo le regole. Come in molti altri Paesi, però, l’iter per acquisire laè lungo e complicato. AnsaIl primo requisito è quello di aver raggiunto la maggiore età e di non avere precedenti penali. La persona che richiede ...