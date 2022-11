Marco Bellavia non va in onda al GF Vip | l’agente | “Non ci invitano” | arriva la versione di Alfonso Signorini

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Qualcosa sembra non andare nella gestione degli ospiti in studio in questa edizione del GF Vip. Se infatti da una parte si sta dando un enorme spazio a persone che, secondo buona parte del pubblico, non lo meritano, dall’altra si sente la mancanza di personaggi che potrebbero dare un grande contributo umano allo show., come mai non va in studio nelle puntate serali Nelle ultime ore si è gonfiato il caso: come mai una persona tanto meritevole di essere nel programma, dopo essere stato costretto ad uscire a causa di comportamenti non suoi, ora non è neanche troppo presente in studio?, interpellato sul caso, ora risponde a chi lo ha criticato. La cosa è parsa evidente a tutti: mentre Ginevra Lamborghini, squalificata dopo 22 giorni nella Casa per aver ...