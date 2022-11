Lombardia | l’asse con Calenda e Renzi e le aperture di alcuni Pd | ecco come Letizia Moratti sta preparando la sua candidatura

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Per giorni ha atteso una parola definitiva sulla ridi Attilio Fontana da parte dei leader di centrodestra. L’unico a parlare però è stato Matteo Salvini, a favore del governatore leghista, mentre da Fratelli d’Italia e Forza Italia solo silenzio. Così alla fines’è dimessa da vicepresidente della, prendendo atto che nel centrodestra, al di là del maldestro tentativo di metterla a capo della Fondazione Milano-Cortina 2026, poco si è fatto per trattenerla. Giorgia Meloni ha preferito tenere compatta la coalizione che governa il Paese con una logica di spartizione delle Regioni: il Lazio a Fratelli d’Italia, il Molise a Forza Italia e la, appunto, alla Lega. Troppo rischioso, insomma, far saltare Fontana. Meglio la fuoriuscita di, ...

Si potranno verificare nebbie serali sull'Verona - Treviso ... verso'orario del tramonto nubi in aumento in Toscana con piogge ... In Piemonte,ed Emilia Romagna saranno invece colpite ...Ma un manifesto politico: Giorgia Meloni non sacrificherebbedi governo per andare allo strappo sullae sul nome di Moratti per la corsa al Pirellone , anche perché'elettorato ...