LIVE Musetti-Basilashvili 2-3 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | fase di studio in avvio di primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-DIMITROV (3° MATCH DALLE 11.00) 0-30 Doppio fallo, il secondo. 0-15 Gran punto di, che disegna il campo con il rovescio variando angoli e traiettorie. 3-2 Game. Seconda esterna e rovescio lungolinea vincente per il trentenne di Tbilisi, che resta al comando in questoset. 40-30 Risposta potente e centrale diche toglie il tempo all’avversario. 40-15 Larga la risposta aggressiva con il dritto inside out del toscano. 30-15 Stavolta è perfetto il rovescio incrociato del georgiano, che chiude con lo schiaffo al volo di dritto. 15-15 Non passa il rovescio in avanzamento di. 15-0 Di poco in ...