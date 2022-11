L’evacuazione dei civili annuncia un bagno di sangue a Cherson

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La Federazione Russa sta procedendo aldi decine di migliaia diin buona parte della città di, nel sud dell’Ucraina. Purtroppo è solamente l’ultimo segnale che fa pensare a feroci battaglie nella zona in futuro. Come riportato da Formiche.net, le autorità di occupazione avevano già cominciatodella zona circa due settimane fa, con il governatore russo Vladimir Saldo che indirizzava i profughi verso la regione russa di Rostov. La novità di martedì è che l’ordine di abbandono è stato espanso a tutti i centri abitati nel raggio di sedici chilometri dal capoluogo e anche a tutti i distretti che circondano la diga di Kakhovka, ulteriore punto strategico. Secondo la parte ucraina l’episodio si inserisce in una più ampia campagna di deportazione intesa a terrorizzare la popolazione; ...