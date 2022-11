Le avversarie dell' Inter | pericoli City | Chelsea e l' ex Conte Aspettando Real e Psg

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sono unae due squadre più abbordabili per i nerazzurri. Ma restano un cliente scomodissimo (per informazioni chiedere alla Juve, eliminata un anno fa proprio agli ottavi dai portoghesi). Hanno ...

Senza De Ketelaere, i belgi sono passati agli ottavi per la prima volta da quando la Coppa Campioni è diventata Champions. Il Napoli ha già affrontato il Bruges nella fase a gironi'Europa League 2015 - 16 con doppio successo (1 - 0 fuori, 5 - 0 al San Paolo). Continua Bruges Lipsia o Real Madrid Borussia Dortmund Benfica o Psg Salisburgo* Eintracht FrancoforteSono una delle due squadre più abbordabili per i nerazzurri. Ma restano un cliente scomodissimo (per informazioni chiedere alla Juve, eliminata un anno fa proprio agli ottavi dai portoghesi). Hanno ...Dalla Brexit al Covid e all’Ucraina, i fattori che hanno pesato sulla scelta. tra le parole più cercate anche «quiet quitting» e «Carolean», su Carlo III ...