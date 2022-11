In Israele ha vinto l' affluenza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sarebbe rimasto tutto immobile nelle elezioni israeliane che si sono tenute ieri se non fosse per la spinta che Benjamin Netanyahu ha ricevuto dal suo nuovo alleato Itmar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, Potere ebraico. Ben-Gvir ha ventisette anni in meno di Netanyahu, ha condotto una campagna elettorale martellante e sfrontata e ha prodotto l’unico dato di cambiamento di queste elezioni: l’. Ha movimentato, richiamato l’attenzione e portato al voto cittadini che non votavano da anni e che hanno fatto registrare l’più alta del 1999. Il Likud di Netanyahu con i suoi 33 seggi è rimasto dov’era: è sempre il primo partito in, ma con un bisogno stringente di alleati, anche scomodi. Il conteggio va ancora avanti e il premier in carica Yair Lapid, che guida il partito di centro sinistra ...