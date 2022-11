Gigi Proietti | il cavaliere nero | maschio senza rischio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Che ve devo dì, la data è quella”. Avvertiva così quando doveva pronunciare la data del compleanno: il 2 novembre, il giorno dei morti,scampo.trovava per tutto una mandrakata: quella alternativa ingegnosa con cui si risolve una situazione difficile. Un neologismo coniato dal suo personaggio in “Febbre da cavallo“. Se Bruno Fioretti avesse saputo che dal suo intercalare romanesco, ne nasceva una invenzione simile e famosa, altro che onore! Avrebbe trasformato tutto in una scommessa ippica: in una parola ‘se la sarebbe giocata’. Con lui, “Er Pomata” soprannome di Armando Pellicci, e Felice Roversi, guardamacchine abusivo. E Steno a guardarli divertito. Non tutti sanno che il Mandrake di, che si guadagnava da vivere facendo “Bruno l’indossatore”, e recitando in alcune pubblicità, nasce ...

In occasione del secondo anniversario della scomparsa di, la Rai ha deciso di modificare la pianificazione, inserendo Preferisco il Paradiso , in ricordo dell'attore romano. Perché ...Appuntamento questa sera alle 21.30 con Simona Tartaglia VITERBO - Due anni fa, il 2 Novembre del 2020, moriva il grande. A lui, il regista Giorgio Capitani ed alla serie televisiva del Maresciallo Rocca , la città è riconoscente per il fermento sociale ed economico portato in loco dal 1996 al 2005, per ... Gigi Proietti: quel ballo galeotto con Sagitta, la hostess svedese Gigi Proietti ci lasciava il 2 novembre di due anni fa, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Celebre per le sue doti di affabulatore e trasformista, l'attore romano è considerato uno dei massimi ...Due anni fa moriva Gigi Proietti: le cause della morte dell'attore romano re indiscusso del teatro e della commedia italiana. Tutte le info ...