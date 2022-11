Genova | scaglia una freccia dalla finestra e uccide un uomo - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Arrestato 63enne: 'Infastidito dalle urla in strada'. In casa aveva tre archi e trenta frecce, tutti costruiti da ...

Un uomo di 41 anni peruviano è stato ferito la scorsa notte nel centro storico dida una freccia al torace scoccata da una balestra. È successo in vico Archivolto dei Franchi, vicino vico Mele. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica. L'uomo è stato ...E' morto l'uomo di 41 anni che la scorsa notte è stato colpito con una freccia nel centro di. A scagliare la freccia un artigiano italiano di 63 anni (arrestato per tentato omicidio) che era stato infastidito dai rumori causati da una lite in strada tra il peruviano e un altro ...E' morto l'uomo di 41 anni che la scorsa notte è stato colpito con una freccia nel centro di Genova. A scagliare la freccia un artigiano italiano ...La vittima si chiamava Romero Miranda Alfredo Javier. L'arrestato, che ora dovrà rispondere di omicidio è Evaristo Scalco. L'uomo, dopo aver scagliato la freccia è sceso in strada ed ha cercato di est ...