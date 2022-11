Foiba di Kocevski Rog | l’orrore | scoperti 3 200 cadaveri trucidati dai partigiani titini

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov — Emergono nuovi orrori commessi dai macellaiin Slovenia: una campagna di scavi eseguita nella località diRog e durata da giugno fino alla fine di ottobre ha riportato alla luce i resti di 3.200 oppositori anticomunisti di nazionalità slovena e croata,alla fine della Seconda guerra mondiale. DalladiRog emergeSi tratta della più grande fossa comune mai scoperta nell’area: se da tempo era nota l’esistenza deigiustiziati daidi Tito, non se ne conosceva però l’ordine di grandezza, emerso solo in seguito all’apertura delle operazioni di recupero. Ad occuparsi della riesumazione è stata una commissione governativa slovena, secondo la quale gran parte delle vittime ...

