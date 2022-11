flash! - è morto franco tatò l' ex ad di mondadori | fininvest e enel aveva 90 anni - Business

IL GIORNO

... TUTTI CC I SEI MORTI ++++++ IRAQ: PRIMO BILANCIO, TUTTI CC I SEI MORTI ++++++ . FBB/... E'nell' ospedale di Nassirya dove era stato portato gravmente ferito. MASSIMO FICUCIELLO: ...Aveva continuato a percepire per cinque anni la pensione del padreper un ammontare totale di oltre 113mila euro. Oggi per la donna, una quarantasettenne romana, è arrivata la condanna da parte del Tribunale di Roma. La donna, secondo l'accusa, oltre ad aver ... Luca Marengoni, fiaccolata di 500 persone per ricordare il 14enne morto investito dal tram L’associazione di volontariato Massa Marmocchi Milano ha organizzato un flash mob in ricordo del 14enne Luca Marengoni ...Simone Toni, 28 anni, il ragazzo sopravvissuto dopo essere stato colpito da un fulmine durante un’escursione sul Gran Sasso ad agosto, è ...