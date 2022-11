Buttati via come spazzatura | gli operai licenziati ' occupano' la fabbrica dei materassi 

(Di mercoledì 2 novembre 2022) AGI – Stamattina si sono presentati sul posto di lavoro anche se il lavoro non c'è più. Glidei materassi stanno occupando laVefer di Lissone, in Brianza, per protestare contro il licenziamento "comunicato dalla sera alla mattina,se fossimoda gettare via". Sono in 60, tutti migranti, originari di Bangladesh, Sri Lanka, Egitto, Marocco, Egitto, e promettono di restare “a oltranza”. “La Vefer si appoggia per la logistica su una società in appalto, la Itala Project srl, a cui fanno riferimento questi lavoratori – spiega all'AGI Alessandro Zadra del Si Cobas - Nei mesi scorsi il lavoro è diminuito e sono stati messi in cassa integrazione ma hanno continuato a stare intre settimane al mese. La Itala Project srl ha chiesto un aumento delle tariffe nei giorni ...

AGI - Agenzia Italia

Nel frattempo, tra l'altro, il lavoro era ritornato, non c'è nemmeno questa scusa per mandarli'. Da molti anni lavorano per la Vefer tramite la consueta girandola di cooperative a cui viene ...