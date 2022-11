Zucche | spaventapasseri | foliage | l' autunno magico Made in the Usa che affascina grandi e piccini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022)in America . Cosa ci è rimasto dai nostri lunghi anni vissuti in America? La passione per l'. per la sua atmosfera magica, le sue festività, i suoi colori e le sue decorazioni. L'in America apre la stagione delle Holidays ( Halloween , Thanksgiving , Christmas). Gli Americani iniziano il conto alla rovescia per l'inizio dell'fin da agosto. Anche la natura ci mette del suo, con lo spettacolo del fogliame che in molti Stati americani diventa una vera e propria attrazione turistica che fra settembre e ottobre raduna tantissimi viaggiatori pronti a godere dello spettacolo dei colori. Tutto è a tema, balle di fieno,, foglie e colori tenui. Non solo lecatene americane orientano i propri allestimenti verso i colori ...