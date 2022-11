Spezia | la decisione su Gotti dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Calciomercato.com

Commenta per primo Nonostante la crisi di risultati e l'ultima sconfitta a domicilio non è a rischio la panchina di Gotti a La...dell'utilizzo del Var dopo unasbagliata dal direttore di gara. Sabato scorso contro l' Inter fu Valeri a non vedere l'entrata killer di Dimarco su Bonaventura , ieri contro lo... Spezia, la decisione su Gotti | Serie A Contro lo Spezia, la Fiorentina non ha giocato un bel calcio. Visti però gli ultimi risultati questo passa in secondo piano. In Liguria, infatti, il cinismo è andato al potere, ...Il Nursing plaude alla decisione del ministro, la Cisl chiede se non sia il caso per i non vaccinati di "lavorare in regime di maggior sicurezza" ...