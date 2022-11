Si parte con Wanna Marchi ed Eva Robin' s

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 novembre 2022) Chi le si siede davanti e accetta di farsi intervistare sa che non avrà sconti. Del resto, se Francesca Fagnani ha voluto che il suo programma si chiamasse Belve aveva i suoi buoni motivi. Anche se sottolinea: «Per me essere una belva non è un insulto. Il termine ha mille sfumature e un largo spettro semantico, io considero una belva qualcuna (o qualcuno) con un carattere e una vita fuori dall’ordinario. Ognuno è belva a modo suo e può esserlo in maniera positiva o negativa». Francesca Fagnani, la star di “Belve” guarda le foto Leggi anche ...