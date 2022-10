Shel Shapiro | la biografia

(Di martedì 1 novembre 2022) foto di Pico AllegriROMA – Autore, arrangiatore e produttore ma anche attore di cinema, tv e teatroè un artista a 360 gradi, testimone e protagonista delle trasformazioni culturali dagli anni ’60 ad oggi. Nasce in Gran Bretagna. All’inizio della sua attività di musicista in Italia ha rappresentato con grandissimo successo la più efficace e credibile presenza “beat” nel panorama musicale nazionale. La sua musica è diventata colonna sonora di quella generazione e i suoi concerti, ancora oggi, riescono a catalizzare l’attenzione di un pubblico trasversale, dai “giovani” della beat generation anni sessanta alle nuove generazioni. Mia Martini, Patty Pravo, Gianni Morandi, Mina, Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante, Ornella Vanoni, Paco De Lucia, Luca Barbarossa, Carlos Beneven, I Decibel e Enrico Ruggeri, Bill Conti, Quincy Jones, Paul ...

Confacemmo Sanremo Young. Io ci sono tornato nel 2009 con Zucchero e Dodi Battaglia ad accompagnare Irene Fornaciari ( nella serata dei duetti , nda). Ma in gara l'ultima volta è stata ...... il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2011 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves, Andrea Buscemi,, ... Shel Shapiro pubblica il nuovo singolo Troppa realtà ROMA - Autore, arrangiatore e produttore ma anche attore di cinema, tv e teatro Shel Shapiro è un artista a 360 gradi, testimone e protagonista delle ...Shel Shapiro in un'intervista ha raccontato di come stesse antipatico a Monicelli, mentre Gassman non lo salutò durante le riprese di Brancaleone.