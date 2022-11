Scatta l’ emergenza listeria | Un’ altro prodotto molto acquistato può essere contaminato- non lo devi assolutamente comprare

(Di martedì 1 novembre 2022) Un’altranei supermercati per; i consumatori a rischio salute per uncon probabile contaminazione. Ci risiamo con un’altrae così il Ministero della Salute fa un richiamo in merito ad une probabilmenteda “Monocytogenes” di conseguenza pericolosa per i consumatori che potrebbero trovarsi coinvolti un una intossicazione alimentare.Monocytogenes(FonteWeb)Ilè venduto nei supermercati Penny Market SRL e fa parte del Marchio “Sapor di Cascina“. Unalimentareconsumato dalle famiglie e quindi subito è ...

Il Tempo

Rifacendoci al quadro attuale, al termine del periodo di, il certificato medico deve ... superate le qualila bocciatura . Ogni anno gli istituti per garantire una formazione adeguata ...... comune duramente colpito dagli allagamenti,l'allarme. Il commissario straordinario , ...civile e del Comune per 'assumere - dice - i provvedimenti per fronteggiare una nuova possibile'... Roma, strade dissestate e discariche. Scatta l'emergenza litoranea BOLZANO. Le fiamme sono divampate all'ospedale di Bolzano per un quadro di controllo dell'alimentazione di emergenza che ha preso fuoco. L'allarme è scattato alle 09:54 circa di oggi (1 novembre) quan ...Galeazzo Bignami e la vecchia foto in divisa nazista: il politico di FdI torna nel mirino delle polemiche dopo la nomina a viceministro.