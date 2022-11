Meghan Markle cercò di diventare cittadina inglese | ma le domande erano troppo difficili e neanche Harry aveva idea

(Di martedì 1 novembre 2022) Nella nuova puntata del podcast Archetypes,ha chiaccherato con la first lady canadese Sophie Trudeau del senso di colpa delle mamme. Ma anche delle pratiche fatte per, non andate per il verso giusto

Dopo un periodo di pausa dovuto alla morte della regina Elisabetta II, è ripartito su Spotify il podcast Archetypes di Meghan Markle, con una discussione su ciò che serve per essere considerata una "buona moglie" e una "brava mamma": l'episodio si intitola infatti Good Wife/Bad Wife, Good Mom/Bad Mom.