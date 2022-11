LIVE Champions League | Atletico subito sotto con il Porto | segna Taremi Bayer Leverkusen-Brugge 0-0

...45 Gruppo B 6a Giornata - Bayer Leverkusen vs Brugge BayArena - Leverkusen Streaming: diretta su Mediaset Infinity+ - 6 Telecronaca: Mino Taveri Studio -Leagueore 20:00 Streaming: ...... gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi diLeague 2022 - 2023; calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte, la squadra di Antonio Conte reduce dalla ritrovata ...Tensioni a Liverpool a poco meno di tre ore dalla sfida di Champions League che vedrà il Napoli in campo ad Anfield.Milan e Juventus in campo nell’ultima giornata, ai rossoneri basta un pari per gli ottavi di finale, agli uomini di Allegri serve non farsi scavalcare dall’Haifa per andare in Europa League ...