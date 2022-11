Lazio | Sarri striglia la squadra dopo la Salernitana

(Di martedì 1 novembre 2022) Non è piaciuto a Mauriziol’atteggiamento dellacontro la: possibile un mini ritiro in vista del derby «Abbiamo fatto una figura di me***. Ho rivisto presunzione e ci è sfuggita di mano la partita. Adesso bagno di umiltà. Vediamo le vostre doti morali contro Feyenoord e Roma», avrebbe detto Maurizioai suoi nello spogliatoiola sconfitta contro la. Al di là della svista di Manganiello, a non convincere il tecnico è stata la reazione nervosa e superficiale dellasul campo. Il diktat ora è solo uno: basta chiacchiere, vietato portarsi dietro gli strascichi di domenica. Anche per questo il tecnico sta valutando se tenere lain ritiro a Formelloil ritorno da ...

