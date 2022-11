Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele entra nel metaverso

IlGiunco.net

La bozzaregolamento verrà presentata il 30 novembre. Secondo Federdistribuzione, così come ... ilnazionale imballaggi, conta circa 1milione di imprese aderenti e, in virtù dei propri ...... la cifra potrebbe essere pari al rischio di perdita che ilsi dovrebbe accollare per l'... sarà alzato il velo sui risultati delle adesioni, con il Mef che farà la parteleone mettendo ... Gruppo ornitologico: «I lavoro del Consorzio bonifica hanno eliminato tutta la vegetazione sul diversivo» MESTRE - Correva l'anno 2006 quando il consorzio di corso del Popolo sollecitava la posa delle fioriere con la disponibilità dei cittadini a prendersene cura per migliorare il decoro della via. Sembra ...La proposta di regolamento Ue per favorire il riutilizzo degli imballaggi in luogo del riciclo può essere una batosta per 6 milioni di lavoratori e penalizza una filiera che funziona bene ...