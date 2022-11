I rave party diventano reato | cosa rischia chi li organizza e chi partecipa

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 1 novembre 2022) Stretta sui raduni illegali nell’articolo 434-bis del Codice penale: istituisce ildi “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica”. Chi pianifica questi eventila reclusione da 3 a 6 anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro. Critiche le opposizioni, secondo cui il testo ha una formulazione vaga e potrebbe colpire manifestazioni come cortei sindacali dei lavoratori o mobilitazioni studentesche. Poi la precisazione del Viminale