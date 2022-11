Hanno provato a fuggire ma Lockdown nel resort Disney | visitatori reclusi

(Di martedì 1 novembre 2022) Rinchiusi nel mondo fatato. La politica di tolleranza zero verso il Covid, in Cina, si abbatte su Shanghai, che ha annunciato la chiusura improvvisa e ha effettuato tamponi su tutti iall'interno del parco a tema. La decisione è scattata lunedì 31 ottobre a mezzogiorno ora locale e ha colto di sorpresa i, chedovuto attendere l'arrivo del personale sanitario. Oltre al test su tutti i, anche chi è stato a Shanghaida giovedì scorso dovrà fornire tre test negativi al Covid-19 per tre giorni, riferisce una nota delle autorità locali, cheinviato una squadra di personale sanitario all'interno delper effettuare i tamponi e "attualmente il ...

Memo Remigi ha commentato così la molestia a Jessica Morlacchi, che loportato ad essere ... LA VERSIONE DI MEMO REMIGI - Memo avevaa scusarsi con la ragazza e in un'intervista a Fanpage ......nondiritto a divertirsi. Ho potuto rendermi conto con i miei occhi di quanto il parco sia inaccessibile, dice Nina Rima, che conclude raccontando un ultimo episodio. Alla fine abbiamo...Rinchiusi nel mondo fatato. La politica di tolleranza zero verso il Covid, in Cina, si abbatte su Shanghai Disney Resort, che ha annunciato ...Madonna, ancora una volta, non finisce di stupire. La sua ultima foto pubblicata su Instagram, ha fatto il giro del mondo finendo al centro del gossip. La cantante 64 enne, tra le sue storie social, s ...