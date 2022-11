Egitto | Abdel Fattah rinuncia all’acqua

Focus on Africa

Sotto il governo diFattah al - Sisi le manifestazioni pubbliche sono di fatto vietate, e già ... non c'è nessuno dei gruppi indipendenti per i diritti umani in, compresi quelli che stanno ...L'Ong con sede a New York sostiene che dal 2014, anno di insediamento diFattah al - Sidi, lo ... E la vita in, ora, è molto pericolosa. Mio fratello non deve morire in prigione", ha detto ... Egitto, Alaa Abd-el Fattah al 190 giorno di sciopero della fame. Cresce sostegno dall’Italia Sua Santità Papa Francesco ha ricevuto ieri pomeriggio, nella sua residenza in Vaticano, Sua Eminenza lo Sceicco Osama Al-Azhari, Consigliere del Presidente della Repubblica d’Egitto per gli Affari Re ...Venerdì 28 ottobre papa Francesco ha ricevuto ieri pomeriggio, nella sua residenza in Vaticano, lo sceicco Osama Al-Azhari, consigliere del presidente ...