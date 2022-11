Claudio Cecchetto | «Il segreto del matrimonio è vivere come se si fosse divorziati»

(Di martedì 1 novembre 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista ae sua moglie, Mapi Danna. Sono sposati dal 1992, quando lei aveva 24 anni e40. Hanno due figli: Jody, 28 anni, e Leonardo, 22. Mapi raccontasi sono conosciuti. «Seguivoda quando avevo dodici anni. Lo vidi in tv e dissi a mia madre: lo sposerò. Lei allibita. Col tempo, dicevo: sposerò lui o uno che gli assomigli. Poi, a 19 anni, lavoravo in una produzione di Canale 5 con Raffaella Carrà. Quando seppi che sarebbe venuto ad accompagnare Sabrina Salerno, mi dissi: questo è il mio momento. E mi sono fatta notare». Decise di indossare una minigonna («Molto mini», spiega) e di passargli davanti più volte, finchénon si decise a fermarla. «Gli faccio: era ora. Ci ho messo ...

Corriere della Sera

... sposati da 30 anni: "Non viaggiamo mai sulla stessa auto e dormiamo in camere diverse" Nella foto iconica del matrimonio,ha i capelli più lunghi della sposa e lui, Jovanotti e ...... fino ad entrare a far parte della squadra di Radio Deejay , voluto da, che lo ha lanciato anche a livello televisivo facendogli condurre la trasmissione "Deejay Television" su ... Claudio Cecchetto e Mapi Danna: «A 12 anni dissi alla mamma: io mi sposerò con lui». «Viviamo come divorziati» Il fondatore di Radio Deejay e la scrittrice, sposati da 30 anni: «Non viaggiamo mai sulla stessa auto e dormiamo in camere diverse» ...Questo permise a Foxy John di lavorare con Gianni Boncompagni e Claudio Cecchetto. Fino a che non è arrivata, anno dopo anno e successo dopo successo, la grande occasione chiamata Ballando con le ...