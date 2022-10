Vittoria di Lula in Brasile | il popolo vuole più | non meno democrazia

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo un testa a testa mozzafiato l'ex presidente Luiz Inacioda Silva ha vinto le elezioni presidenziali in, battendo il presidente in carica Jair Bolsonaro. Favorito al ballottaggio per diversi mesi,ha superato il rivale con un margine sottile: 50,83% contro il 49,17% del suo avversario conservatore. Ritorna al potere, dopo aver guidato iltra il 2003 e il 2010. Nel paese è scoppiata la festa dei supporter del presidente operaio mentre è cocente la delusione di quelli di Bolsonaro. "Ilpiùnon" così Luiz Inacioda Silva, presidente eletto delche a San Paolo ha celebrato laalle presidenziali contro il presidente in carica ...