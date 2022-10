Torino-Milan 2-1 | “Leao | un flop inatteso | 45? e basta” | Serie A News

... "Il mancato inserimento di De Ketelaere comincia adesso a pesare" Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti ha offerto questa lettura della sconfitta del. Di seguito le sue parole. "Non ...Le prossime trasferte: Monaco eDi certo sono le due trasferte che potrebbero dire qualcosa ... gli inserimenti dell'exe dell'ex Roma hanno dato più qualità ad un centrocampo che sembrava ...Il Torino di Juric trova il primo successo contro una grande, battuto il Milan 2-1. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico granata merita 8 in pagella: "Dopo il botto di Udine, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...