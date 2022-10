Thuram | 'Il Bayern mi vuole? Top club | ma io devo pensare al presente'

TUTTO mercato WEB

... Leroy Sané (86) - FCCM: Toni Kroos (89) - Real Madrid CM: Nicolò Barella (87) - Inter LM: Martin Terrier (84) - Rennes ST: Dušan Vlahovic (86) - Juventus ST: Marcus(84) - M'...Commenta per primo Marcusha suscitato l'interesse di molti club visto che il suo contratto con il Borussia ... Real Sociedad,Monaco e Liverpool. Lo riporta AS. Marcus Thuram apre al Bayern Monaco: "È un grande club, ma ora penso al presente" Marcus Thuram hat zurückhaltend auf das kolportierte Interesse des FC Bayern reagiert. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach wolle sich auf die Gegenwart mit der Fohlen-Elf konzentrieren. In einem ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...