Stefano Calandra Lega | “Arriva Natale | diamo una mano all’economia territoriale | compriamo a km0”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Fiumicino – “Da adesso in poi, crisi o non crisi, si comincerà a parlare del, dei regali, del cenone. Ecco, è in questi momenti che le scelte delle singole famiglie fanno la differenza. Ecco, è adesso il momento di privilegiare il nostro territorio, i nostri negozi, i nostri produttori”. A parlare è il vice Commissario dellaa Fiumicino,, che fa un po’ il quadro sul momento economico globale. “Continuare a dare i nostri soldi alle multinazionali della consegna a domicilio – spiega– non è sbagliato in sé, ma è inopportuno in questo momento storico. Abbiamo estremo bisogno di alimentare l’economia italiana, scegliendo nell’alveo della nostra produzione, e ancor più nei nostri territori. E’ l’unico modo che abbiamo, di immediata fattualità – prosegue ...