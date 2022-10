Programmi TV di stasera | lunedì 31 ottobre 2022 Su La7 arriva la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Grey's18 - Kim Raven e Kevin McKidd Rai1, ore 21.25: Sopravvissuti – 1^ TV Fiction del, di Carmine Elia, con Lino Guanciale, Pia Lanciotti, Barbora Bobulova, Alessio Vassallo, Fausto Maria Sciarappa. 1×09 Speranza: Sylvie comprende che Luca ha commesso lo stesso sbaglio che, in fondo, ha fatto lei stessa. Non sarà facile ma ce la faranno a una condizione: da oggi in poi la verità deve venire prima di ogni altra cosa. Qualcuno minaccia i sopravvissuti che devono correre ai ripari ma farlo senza dare nell’occhio sembra impossibile. 1×10 Vittime: I sopravvissuti si aggirano per la città cauti e guardinghi. Luca, con una scusa, porta la sua famiglia in montagna. Gli altri prendono ogni precauzione. Tano sembra quasi tornare in sé “salutando” suo figlio Simone, pronto a tornare davvero a casa e a prendersi le sue nuove ...

Libero Magazine

IN CHIARO Sopravvissuti, ore 21:25 su Rai 1 Lino Guanciale in una serie tv che racconta l'epopea pre e post naufragio di alcune persone.tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2 ...... ha mostrato un grande talento anche alla conduzione ditelevisivi ed eventi sia italiani ... In attesa di vederla esibirsi, riscopri nella gallery le foto di ieri e di oggi dell'... Stasera in TV: film, serie e programmi di giovedì 27 ottobre Dubbi su cosa fare la notte di Halloween Nessuna paura, la redazione di LiveUniCT consiglia dei film da non perdere per nessun motivo stasera in TV.Oggi su Rai2 ultimo appuntamento della stagione con il game show condotto da Stefano De Martino: tra gli ospiti anche Max Giusti e Giulia De Lellis.