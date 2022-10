Modena | rave party | gli occupanti abusivi se ne vanno L’edificio sottoposto a sequestro

Mentre il numero di pattuglie che presidia l'area aumenta, dentro e fuori il capannone il party e la musica proseguono ininterrotti e a tutto volume, mentre ...Il volume della musica all'interno del capannone alla periferia diè stato abbassato, con i ragazzi che hanno preso parte alparty che hanno lasciato l'area un po' alla volta. All'esterno del padiglione di Via Marino, per garantire un'evacuazione ordinata ...Rave party a Modena: migliaia di giovani a rischio sgombero. Notizie in diretta I partecipanti sono oltre 3.500 e vorrebbero restare fino a domani. Linea dura del meoministro… Leggi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...