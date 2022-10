Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi lunedì 31 ottobre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 29, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (86) 50 (74) 81 (71) 87 (51) 64 (40) Cagliari: 54 (86) 41 (83) 39 (78) 14 (55) 15 (51) Firenze: 12 (91) 82 (60) 48 (49) 40 (48) 49 (46) Genova: 24 (108) 53 (71) 44 (70) 57 (65) 84 (48) Milano: 59 (140) 42 (126) 75 (84) 11 (79) 46 (76) Napoli: 39 (74) 85 (74) 2 (69) 79 (65) 42 (62) Palermo: 78 (74) 83 (69) 6 (50) 71 (49) 85 (49) Roma: 16 (131) 62 (94) 23 (85) 66 (57) 60 (57) Torino: 13 (95) 47 (48) ...

Si può giocare al, ale al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' di sabato 29 ottobre 2022, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del ...torneranno regolarmente insieme con le estrazioni di giovedì 4 novembre 2022., LA COMBINAZIONEVICENZA - Il Veneto va a segno grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 29 ottobre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 39.494,21 euro.Attenzione, si gioca oggi. La festività di Ognissanti e l'estrazione anticipata. Quasi un anno e mezzo fa l'ultimo exploit, nelle Marche. Oggi un altro assalto ...