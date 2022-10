(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il mondo ha assistito a una stranain conclusione del XX Congresso del Partito comunista cinese. In diretta tv. Nel grande salone dell’Assemblea del popolo erano stati appena fatti entrare gi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

...gran numero di opere di artisti ucraini e intere collezioni dei musei sono state portate via'...contro l'Ucraina oggi è una conseguenza quasi naturale della solita politica coloniale dell'......' 'se necessario' guidate ''opportunità politica piuttosto che dalla legge.' Si tratta, in ... Non c'è alcuna prova che l'e i suoi vassalli si discosteranno dal loro unilateralismo normativo, ... Dall'impero Ming a Xi Jinping. Così la Cina mette in scena il potere assoluto Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...È il primo capo del governo di origine indiana ed è più ricco di Re Carlo III. L’arrivo di Rishi Sunak al vertice della politica britannica è carico di simbolismo, non solo per la Gran Bretagna. La pi ...