Covid | dai medici no vax all’uso delle mascherine è tutto in discussione

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 31 ottobre 2022) I primi provvedimenti del Governo Meloni sulla pandemia distanno scatenando polemiche. Il nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci, vuole reintegrare in ospedale inon vaccinati ed eliminare le multe per chi ha più di 50 anni e non ha effettuato la vaccinazione. “Il reintegro dei sanitari non vaccinati contro-19 e le ‘sanatorie’ per i no-vax rappresentano un’amnistia anti-scientifica e diseducativa” attacca il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. La proposta del Mef (Ministero dell’economia e finanze) di una sospensione fino al 30 giugno 2023multe per gli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale è “irrilevante dal punto di vista sanitario“. Ma al tempo stesso “antiscientifica e fortemente diseducativa. Visto che estende la cultura della sanatoria anche alle ...