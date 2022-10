Bigon | «Napoli stellare | ricorda quello del secondo scudetto…»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Il tempo lo dirà, al momento attuale questo è un“. Albertino, 75 anni proprio oggi, cerca di “difendere” il suodelscudetto quando a Radio Anch’io Sport su Radio Uno gli chiedono, a freddo, se la squadra di Spalletti è più forte della sua… “Ma ildel 90 ebbe un inizio di campionato difficile –– i sudamericani arrivarono dopo 5 giornate. Vero è che ilautarchico,degli italiani, aveva comunque fatto 9 punti su 10. Onore e merito a chi ha iniziato quel campionato e a chi l’ha proseguito. Le mie sensazioni sono decisamente positive, questa società ha tutti i numeri e le capacità per portare fino in fondo questa nuova avventura. Quella parola non la ...

