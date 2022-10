Berrettini conferma | ' Niente Bercy' Oggi Musetti | Sinner e Sonego

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Mancava solo l'annuncio "ufficiale" come sempre via social. Matteo, come anticipato ieri dalla Gazzetta , non recupera dal problema al piede sinistro accusato dopo la semifinale del torneo di Napoli e rinuncia al Masters 1000 di Parigiper concentrarsi sull'impegno in azzurro con le ...

Mancava solo l'annuncio "ufficiale" come sempre via social. Matteo, come anticipato ieri dalla Gazzetta , non recupera dal problema al piede sinistro accusato dopo la semifinale del torneo di Napoli e rinuncia al Masters 1000 di Parigi Bercy per ...Ora,, come spiegato farà di tutto per giocare e dare il suo contributo in Coppa Davis. A Malaga tra meno di un mese si giocheranno infatti le fasi finali della competizione. Gli azzurri di ...Berrettini si era già cancellato dall'ATP 500 di Vienna e adesso ha alzato bandiera bianca anche per l'ultimo Masters 1000 della stagione. Per Berrettini, dunque, il 2022 nei tornei Atp si è concluso ...L'azzurro non ha ancora recuperato dall'infortunio al piede PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - I timori della vigilia hanno trovato conferma: ...