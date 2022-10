Arsenal | si proverà a blindare uno dei talenti in rosa

... ed ora si trova a cinque punti dalla capolista. Tabellino TOTTENHAM: Lloris H., Bentancur ...tutte gli insegnamenti dell'andata per ripetere l'impresa e per riuscire in questo intento...Gli altri incontri sono tutti alle ore 21 con il Celtic chea chiudere la sua stagione di ...30 tra Tigre eSarandi per la Liga Profesional argentina mentre in Brasile per la Serie A ...