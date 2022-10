The Sun | in uscita un libro su Cristiano Ronaldo | definisce il suo rientro allo United un disastro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Continuano le vicende dial Manchester. Secondo quanto riportato dal The Sun, il prossimo mese dovrebbe uscire unche racconterà nel dettaglio la vita di CR7. Qui l’ex Juventus avrebbe valutato in modo molto negativo le sue sensazioni in merito al ritorno in Red Devils avvenuto lo scorso anno. Si“scontento” e “frustrato” sotto Rangnick e dalle strutture dei campi di allenamento della società, aggiungendo come sia “infastidito” dalla mancata evoluzione da quando era partito nel 2009 per il Real Madrid e addirittura “shockato” dal modo in cui i compagni di squadra non si siano tenuti in forma come lui. Definirebbe quindi un “” il suoin Inghilterra. SportFace.

metalitalia.com

Secondo quanto riportato dal'uomo, oggi 86enne, sarebbe arrabbiato per non essere mai stato contattato da Netflix sulla controversa serie tv. A raccontare questa versione dei fatti è stato ...La rivelazione pubblicata sul quotidianoriguarderebbe la risposta di Mosca a un attacco preventivo dell'Occidente " Vladimir Putin ha provato a cancellare la Gran Bretagna e gli Stati Uniti dalla mappa con agghiaccianti ... CULTØ - Of The Sun A WOMAN was left “crying with anger” after being told her clothes are inappropriate to wear on the school run. Laura Joseline Marti took to TikTok to reveal how she’d been ...ARSENAL have been dealt a huge blow in their chances of landing Ukrainian wonderkid Mykhaylo Mudryk. The Gunners have been heavily linked with securing the services of Mudryk this January. But ...