Reiki e il potere del mantra

(Di domenica 30 ottobre 2022) Diventare consapevoli di noi stessi, anche solo per pochi momenti è la tecnicache può aiutarci ad uscire dallo statodi alienazione in cui ci troviamoabitualmente… deve essereaccompagnato da uno sforzo di riduzionedel troppo parlare, del mentire a noi stessie del dare espressione alleemozioni negativeGurdjieff Non esiste il silenzio, ma un eterno vibrato: il suono dell’Universo. Noi siamo fatti di pura energia e l’energia non è statica ma vibra. Noi vibriamo all’unisono con l’Universo, ma lo stress della vita quotidiana ha interrotto questo dialogo con il Tutto.Trascorriamo la maggior parte della nostra vita in un sonno che ottunde la nostra vera natura. Facciamo parte di un grande ingranaggio che ci stritola, obbligandoci a ritmi di vita distanti da ciò che dovrebbero essere. Perdendo il contatto ...