Ponte sullo Stretto | dura risposta di Tilde Minasi al sindacalista UIL | ' Non ha a cuore le sorti dei lavoratori e della Calabria'

"Leggo con sorpresa le parole del Segretario regionale della Uil, Santo Biondo, che, nel commentare i programmi del nuovo Ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, relativi alStretto, li liquida con un "Per ilc'è tempo", facendo anche intendere, nel suo secco ragionamento, che l'"autonomista" neo ministro non abbia evidentemente prestato "attenzione vera ...Io ho voluto creare untra sperimentazione e cultura pop. Questa era la mia ambizione, che ... Sarà uno spettacolo diviso in due atti, la prima parte sarà proprioscorrere delle 4 stagioni, ...L'8 novembre incontro al ministero delle Infrastrutture tra il ministro Salvini e i presidenti delle Regioni Calabria e Sicilia.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...