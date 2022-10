Pasta col tonno | la ricetta preferita dei fuorisede | da oggi ha un tocco in più

Anche se forse,fatto che dovrò spegnere il frigo per risparmiare, avere la casa congelata ... Rossella, 50 anni, provincia di Cuneo - 'Lapiccola come gli anellini quando viene cotta si ...... che è sotto attacco a livello europeodisegno di gestire i marchi Dop come se fossero brevetti,... qualora Germania e Francia dovessero produrre più latte, ma per i formaggi Dop adura i ...Pur riprendendo uno studio svizzero, ad aprile scorso è girata una falsa notizia relativamente ad alcuni marchi italiani di pasta con glifosato ...La pasta è sicuramente tra i piatti più buoni e veloci che gli studenti universitari, soprattutto se fuori sede, amano preparare per pranzi last minute. Ecco tre ricette che non potete perdervi: la pa ...