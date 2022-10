Miriam Leone | Selvagia Lucarelli non ci sta | ' Se tu sei imperfetta noi dobbiamo seppellirci nell' umido'

al centro del ciclone. Negli ultimi giorni l'ex Miss Italia aveva lanciato un messaggio di body positivity sui social che non è stato gradito da alcuni utenti, in particolar modo da ..., Selvagia Lucarelli non ci sta: 'Se tu sei imperfetta noi dobbiamo seppellirci nell'umido' Fotografo cancella le foto del matrimonio davanti allo sposo dopo che gli è stato negato il ...L'attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone posta su Instagram un selfie senza filtri e senza trucco, ma non tutti apprezzano le sue parole sull'essere imperfetti.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...