Imola | pilota vince la coppa e viene arrestato La Corea del Sud aveva emesso un mandato per truffa aggravata e riciclaggio

il Resto del Carlino

La nuova auto, presentata in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2022 all'Autodromo di, ... portare tutti i comandi il più vicino possibile alle mani del'. Elkann: 'Competitivi per ...Alle Finali Mondiali Ferrari in scena all'Autodromo disono protagonisti anche i piloti ufficiali delle Attività Sportive GT . Solo sei di loro ... E questo ti dà una carica in più come, per ... Pilota arrestato dopo la gara a Imola: "Ziemian artefice di una truffa milionaria"