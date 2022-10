Highlights e gol Cremonese-Udinese 0-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Glie i gol di, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di, in cui le due formazioni non sono riuscite a sbloccare il punteggio, dovendosi accontentare di un pareggio a reti bianche. In virtù di questo risultato i bianconeri salgono a 22 punti in classifica, occupando il sesto posto insieme a Juventus e Roma, mentre i grigiorossi restano ultimi con soli 5 punti. Una gara estremamente equilibrata, caratterizzata da non molte occasione da ambedue le parti. Alti e bassi nel corso della sfida non hanno permesso a nessuna delle squadre in campo di prevalere sull’altra. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. PAGELLE E TABELLINO SportFace.