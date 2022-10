Gengis Khan | la fine del mondo nella sua tomba | un terribile e inquietante segreto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo la morte del condottiero mongolo, nel 1227, migliaia di guerrieri e di schiavi marciarono per chilometri di chilometri verso il luogoin cui sarebbe stato sepolto. Ma il sovrano, che regnò su un impero che si estendeva dal Pacifico al Mar Caspio, vietò che si sapesse dove riposato le sue spoglie. Secondo la leggenda, fu una strage: le guardie che scortano il corpo fino al luogo di inum ricevettero l'ordine di qualunque testimonedella processione funeraria. In seguito, anche loro furono uccise perché non parlassero. Altre fonti raccontano che migliaia di cavalli calpestarono la terra attorno allaper occultarne le tracce, altre che furono piantati migliaia di alberi sopra di essa, altre ancora che venne deviato il corso del fiume On affinché ricoprisse il luogo di sepoltura. Per questa ...