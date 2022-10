Elisabetta Gregoraci | come procede la sua storia con Giulio Fratini | “È l’amore che lei stava aspettando”

(Di domenica 30 ottobre 2022)sta vivendo serenamente la suad’amore con. La coppia non è ancora uscita allo scoperto, nemmeno sui social ma fonti vicino hanno confermato la felicità che i due stanno vivendo insieme. I due attualmente si fanno vedere solo dai paparazzi. Serenità e amore per la nuova coppia Stando a quanto L'articolo

Stile e Trend Fanpage

Procede a gonfie vele la storia d'amore trae il nuovo fidanzato Giulio Fratini . La coppia non è ancora uscita allo scoperto sui social network ma non si nasconde davanti ai paparazzi. Anzi, in ogni foto la soubrette di ...L'ex moglie di Briatore seduce con un audace look total ... Dove vive Elisabetta Gregoraci: la casa con terrazzo panoramico e palestra privata Senza freni l'ex di Briatore Elisabetta Gregoraci, la calabrese non poteva essere più piccante nell'ultimo scatto comparso sul suo profilo ...Elisabetta Gregoraci fa togliere il respiro a tutti i suoi follower con un post a dir poco da urlo: semplicemente fantastica - FOTO ...