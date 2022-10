CasaPaese | in Calabria | nel borgo ‘amico delle demenze’ anche una struttura per malati di Alzheimer

(Di domenica 30 ottobre 2022) Una “casa” che diventa un “paese”, in un paese che diventa una grande casa, dove idie le loro famiglie possano vivere in tranquillità. Cicala, poco più di mille abitanti in provincia di Catanzaro, dal 2018 (con in mezzo la parentesi maledettamente difficile del lockdown e del Covid) è un Comune “amicodemenze” (Dementia Friendly Community riconosciuta dalla Federazione Italiana), attraverso l’impegno dell’associazione Ra.Gi onlus, con un progetto di ospitalità diffusa. A Cicala i pazienti e le loro famiglie possono affidarsi a una comunità intera, godere della loro libera quotidianità e riappropriarsirelazioni umane, semplicemente facendo quello che fanno tutti: entrare nei negozi, fare la spesa, comprare un giornale all’edicola, parlare con i bambini ...

