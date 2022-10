(Di domenica 30 ottobre 2022) Madrid, 30 ott. - (Adnkronos) - Tirano un sospiro di sollievo lae Luis Enrique. Alvarononcostretto a saltare i. Dopo l'uscita per infortunio nel corso della partita disputata ieri contro il Cadice, qualcuno aveva temuto il peggio. Invece le Furie Rosse potranno contare sul loro centravanti. Come comunicato ufficialmente dall'Atletico Madrid, "Alvarosoffre didei tessuti molli della". Il club non ha indicato quanto durerà la sua indisponibilità, ma secondo i media spagnoli l'attaccante starà fuoriper pochi giorni e potrà quindi recarsi in Qatar con la, con cui ha segnato 27 gol in 57 presenze.si è infortunato durante uno ...

...della sua bravura nell'inserire giocatori senza conoscenza della lingua inesperti nel grande...di Hysaj nella seconda parte dell'ultimo campionato con Gattuso (nella quale ha giocato4 gare ...C'è sempre Ceci di mezzo, ha regalato una statua alla società, sembra una persona buona, ma èuna mossa di marketing. Se la statua l'aveva fatta il maestro Domenico Sepe, donandola gratis, che ... Ultimo'ora: Calcio: solo un edema alla caviglia destra per Morata, sarà con la Spagna ai mondiali Madrid, 30 ott. - (Adnkronos) - Tirano un sospiro di sollievo la Spagna e Luis Enrique. Alvaro Morata non sarà costretto a saltare i Mondiali. Dopo l'uscita per infortunio nel corso della ...I Mondiali di Calcio iniziano tra meno di un mese e, per la prima volta, si disputeranno tra autunno e inverno. Non basta, per la prima volta saranno ...