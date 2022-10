Bucks | il solito Giannis Indiana | è nata una stella? Mathurin show contro i Nets

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ennesima prestazione disastrosa per iche vanno koi Pacers, i Mavericks crollano nel finale e si fanno superare dai Thunder, mentre imantengono la propria imbattibilità stagionale ...

mantengono la propria imbattibilità stagionale affidandoli al, immenso Giannis (34 punti e 17 rimbalzi) e a un Holiday davvero positivo: 34 punti e 12 assist. Il greco accelera dopo l'...... ha detto Pierce, ovviamente considerando anche isuperiori a questi Heat. Haslem non le ... Giannis batte Trae Milwaukee resta l'unica squadra imbattuta della lega grazie altrentello di ... NBA i risultati di oggi: disastro Nets, cadono tante big, Giannis batte Trae (Bucks 5-0) Il rookie dei Pacers castiga Brooklyn. Dallas crolla nel finale con i Thunder, Jazz ancora trascinati da Markkanen ...Finalmente una vittoria per i Magic dell’azzurro autore di 21 punti, ennesimo ko invece per LeBron e compagni, Giannis trascina Milwaukee ...